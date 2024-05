Ermənistan bu il Avropa İttifaqına üzv olmağa hazırdır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Kopenhagen Demokratiya Sammitində Aİ-yə daxil olmaq istəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan ötən gün Danimarkaya işgüzar səfərə gedib.

