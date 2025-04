Bakının Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən "Həyat" şadlıq sarayında kütləvi dava baş verdiyi bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "BakuPlus.Az" məlumat yayıb.

Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarının bir neçə nəfəri saxladığı bildirilir.

Şadlıq sarayının qarşısına təcili tibbi yardım avtomobili də gəlib.

