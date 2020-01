Azyaşlı qızı zorlayıb öldürən şəxsi kənd sakinləri diri-diri yandırdı - ANBAAN VİDEO

Sözügedən hadisə Meksikada baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günlərdin itkin düşən 6 yaşlı qızın cəsədi yol kənarından tapılıb. Vəhşicəsinə öldürülən uşağa qətlə yetirilmədən öncə təcavüz olunduğu ortaya çıxıb. Qorxunc hadisədən sonra şübhəli bilinən Alfredo Roblero adlı kişi kənd camaatı tərəfindən tutularaq ağaca bağlanıb. Onlar Robleronu döyərək, işkəncə verərək videoya çəkiblər.

Görüntülər sosial mediada paylaşılıb. Kiçik qıza təcavüz edən manyak daha sonra diri diri yandırılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

