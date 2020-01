Azərbaycanlı idmançı küçəyə alt paltarında çıxdı, milyon dəfə izləndi - VİDEO

Azərbaycan əsilli, Ukraynada yaşayan bodibilder Bahar Nəbiyevanın son paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, o, məşqə gedərkən küçəyə qısa şortikdə çıxıb. Bahar videonu "İnstagram” səhifəsində paylaşıb. Onun görüntüsü qısa müddət ərzində 1.000 000 izləyici tərəfindən izlənilib.

Xatırladaq ki, Nəbiyevanın "İnstagram”da 3 milyon izləyicisi var. Onun sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarını təkcə sadə istifadəçilər deyil, dünya ulduzları da izləyir. Belə ki, məşhur ifaçılar Lil Wayne və 50 Cent dəfələrlə onun şəkillərinə, ona heyran olduqlarını bildirən şərhlər yazıblar

Qeyd edək ki, Bahar Nəbiyevanın 23 yaşı var. Onun atası azərbaycanlı, anası isə ukraynalıdır. O, Bakıda anadan olub və sonra ailəsi ilə birlikdə Ukraynaya köçüb.(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.