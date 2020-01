Bakıda itkin düşdü, Türkiyədə tapıldı

Bakıda itkin düşən 34 yaşlı kişinin Türkiyəyə getdiyi məlum olub.

Milli.Az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən il dekabrın 28-də Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb.

1986-cı il təvəllüdlü Orxan Əliyev yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri dönməyib.

Əliyevin yaxınları hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdaərsinin Cinayət Axtarış İdarəsini tərəfindən keçirilən müvafiq əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, O.Əliyevin Türkiyəyə gedib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.