Bakıda sürücülərə tələ quran polislərin kimliyi bilindi

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) "Sədərək" Ticarət Mərkəzinin yanındakı dairədə DYP əməkdaşlarının sürücülərə tələ qurması ilə bağlı yayılan videogörüntülərə münasibət bildirib.

Milli.Az xəbər verir ki, BDYPİ-nın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev oxu.az-a açıqlamasında bildirib ki, hazırda görüntülərlə bağlı araşdırma davam etdirilir:

"Biz müəyyən etmişik ki, həmin polis əməkdaşları Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət Bölüyünün əməkdaşlarıdır. "Sədərək" Ticarət Mərkəzinin yanındakı dairə onların xidmət etdiyi ərazinin sərhəd hissəsidir.

Həmin dairənin ətrafında bəzi hallarda avtomobillər yığılır, nəqliyyat vasitəsinin rahat keçməsinə mane olduqları üçün polis əməkdaşları ərazidə xidmət aparırlar".

K.Əliyev qeyd edib ki, qurum birtərəfli qaydada araşdırma aparmır:

"Həmin ərazidə polis əməkdaşları avtomobilin sürücüsünü də saxlayıb. Biz də onu da idarəyə dəvət etmişik ki, görək ki, onun izahatı ilə bizim əməkdaşların izahatı uyğun gəlirmi?

Araşdırmanın nəticəsi barədə geniş məlumat verəcəyik".

