Bakıda toy karvanında təhlükəli manevrlər edən avtomobil kameraya düşüb.

Milli.Az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video paylaşılıb. Belə ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospektində hərəkətdə olan toy karvanına daxil olan "Niva" markalı avtomobilin sürücüsü qəfil sağ-sol manevrlər edib. Həmçinin avtoxuliqanlıq edərək maşını yolun ortasında 360 dərəcə döndərib.

Ümid edirik ki, Dövlət Yol Polisi bu sürücünü aşkar edərək barəsində müvafiq tədbir görəcək.

Milli.Az

