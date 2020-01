Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Cenevrədə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva "Twitter" səhifəsində məlumat yayıb.

Görüşdə ATƏT-in şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişik də iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.