Dünən İspaniya kralı Filip və Kraliça Letisiya Zarzuela sarayında milli həndbol komandasını qəbul edib.

Publika.az xəbər verir ki, çıxışı üçün kraliça istənilən mövsümdə istənilən yerə uyğun gələn universal geyim seçib.

Letisiya ağ-qara xallı donunu itiburunlu qara zamşa corab çəkmələrlə tamamlayaraq ideal obraz yaradıb. Bu paltar istər rəsmi, istər romantik, istərsə də digər dəvətlər üçün ideal seçimdir. Kraliçanın sosial şəbəkələrdə yayılan bu obrazı modapərəstlərə ilham verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.