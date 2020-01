Bakı. Trend:

9 fevral 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 45 saylı Abşeron seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Oqtay Sabir oğlu Əsədovun vəkilləri məhəllə əraziləri üzrə seçicilərlə növbəti görüşlər keçiriblər.

