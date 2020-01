Daha bir təşkilata seçkilərdə exit-poll keçirmək üçün akkreditasiya verildi

Azərbaycanda fevralın 9-na təyin edilmş növbədənkənar parlament seçkilərində exit-poll keçirmək istəyən daha bir təşkilatın müraciətinə baxılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclasında exit-poll keçirmək istəyən "Rəy" Monitorinq Mərkəzinin müraciətinə baxılıb. MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, bu təşkilat Azərbaycada əvvəlki seçkilərdə də exit-poll keçirib və bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Bu dəfə də həmin təşkilat 118 seçki dairəsi üzrə 1080 seçki məntəqəsində exit-poll keçirmək niyyətindədir.

Müraciət səsə qoyularaq qəbul edilib.

Milli.Az

