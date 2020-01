“Facebook”da qeydiyyatdan keçənlərin sayı son bir il ərzində 8% artıb.

Publika.az xəbər verir ki, nəticədə şəbəkə istifadəçilərinin sayı 2,5 milyard nəfərə çatıb. Bu barədə “Facebook”un yayımladığı korporativ hesabatda qeyd olunub.

Şirkətin hesablamalarına görə, ötən ilin dekabr ayında 1,66 milyard insan gündə ən azı bir dəfə “Facebook”a daxil olub. Bu göstərici də il ərzində 9% artıb.

