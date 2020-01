Müğənni Dilarə Kazımova yeni fotoları ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin şəkillərini Elşən Hüseynov ərsəyə gətirib. İfaçının saç düzümü və makiyajını isə Aygün Zeynalova edib.

İzləyicilər sosial şəbəkədə paylaşılan görüntülərin "Vogue" jurnalının tərzində olduğunu yazıblar.

