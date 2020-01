Birinci dünya müharibəsinin atmosferi “Park Cinema”da (FOTO/VİDEO)

Bakı. Trend:

“Park Cinema” kinoteatrlar şəbəkəsi 2020-ci ilin tədbirlərinə start verib.

Trend-in məlumatına görə, çərşənbə günü “Park Cinema Flame Towers”də Sem Mendesin “1917” filminin bağlı nümayişi keçirilib. “Amapola Events” şirkəti ilə birgə keçirilmiş tədbirdə birinci dünya müharibəsinin atmosferi canlandırılıb.

Sem Mendes (“Skayfoll”, “Amerikansayağı gözəllik”, “Dəhşətli nağıllar”) tərəfindən çəkilmiış filmin baş qəhrəmanları cəbhəyə təcili bir məktub çatdırmalıdır. Çatdıra bilməsələr, 1600 əsgər düşmən tərəfindən əhatəyə alınacaq. Baş rollarda Corc Makkey (“Çağırış”, “Oğlanlar qayıdır”, “Kapitan Fantastik”) və Din-Çarlz Çepmen (“Kişi ol”, “Sərnişin”, “Kral”) çəkilib. Polkovnik Makkenzinin rolunu isə Benedikt Kamberbetç canlandırıb.

Amerika və Avropada tamaşaçılar bu filmi çox müsbət qarşıladılar. “Qızıl Qlobus” mükafatına iki nominasiyada (“Ən yaxşı drama filmi” və “Ən yaxşı rejissor”) qalib gələn “1917”, hal hazırda “Oskar”ın əsas favoriti sayılır. Azərbaycan tamaşaçıları bu filmə IMAX formatında ancaq “Park Cinema Flame Towers”də baxa bilər.

