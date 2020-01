Şirvanda dəm qazından boğulma hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, ötən gecə şəhərin M.Mirzəyev küçəsindəki yerləşən fərdi yaşayış evində 1978-ci il təvəllüdlü Asim Süleymanov və həyat yoldaşı 1983-cü il təvəllüdlü Zeynəb Süleymanova qazdan zəhərlənib. Onlar ağır vəziyyətdə Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, A.Süleymanov vəfat edib. 37 yaşlı Zeynəbin vəziyyətinin ağı olduğu bildirilir.

Faktla bağlı Şirvan şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Muxtar

