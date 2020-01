“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC peşəkar şirkətləri əməkdaşlığa dəvət edir

Bakı. Trend:

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC “Abidə” MTK yaşayış kompleksində yaşayış və qeyri yaşayış sahələrinin satışının təşkil edilməsi üçün müvafiq sahədə peşəkar şirkətləri əməkdaşlığa dəvət edir.

Bakı şəhərində ofisi olan hüquqi və fiziki şəxslər aşağıda tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir:

Bank rekvizitləri, VÖEN və dövlət reyestrindən çıxarışı,; Son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; Müvafiq sahədə iş təcrübəsi; İcra etdiyi analoji layihələr və müqavilələr barədə məlumat; Müvafiq sahədə işçi qüvvəsinə malik olması barədə məlumatı (CV) və say tərkibi;

Maraqlanan hüquqi və fiziki şəxslər [email protected] elektron ünvan və ya +994 (77) 277-11-93, +994 (12) 505-95-11 (daxili-410) telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

