Müğənni Kamilə Nəbiyeva toy tarixini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Qonaqcanlı" verilişində danışıb. O bildirib ki, toyu oktyabrda gerçəkləşəcək.

Aparıcı Aytəkin Mərdanovanın "Oktyabrın 1-də İsmayıllıda toydur" sözlərinə Kamilə "Allah bütün xanımları xoşbəxt etsin. Bu haqda danışmaq istəmirəm. Toy oktyabrda planlaşdırılıb" cavabını verib.

