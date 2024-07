Bakıda qadının faciəvi ölümünə rəfiqəsi səbəb olub - TƏFƏRRÜAT

Bakıda baş vermiş intihar hadisəsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, hadisə xəyanətə görə baş verib. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Vüsalə Dadaşova ərinin onu yaxın rəfiqəsi ilə aldatdığını öyrənib. Hətta həmin xanımla Vüsalə Dadaşova o qədər yaxın olublar ki, bir-birlərinə "bacı" deyə müraciət ediblər.

Münasibətdən xəbər tutan çarəsiz qadın isə çıxış yolunu intiharda görüb. O, özünü yaşadığı binanın 7-ci mərtəbəsindən atıb.

Qeyd edək ki, V.Dadaşovanın bu evlilikdən iki övladı var.

