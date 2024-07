Müğənni Mətanət Əsədova arıqlaya bilməməsinin səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İncə səhər" verilişinə qonaq olan sənətçi xəstəlik səbəbindən çəki aldığını bildirib.

"Əvvəl arıqlaya bilirdim. İnsan müxtəlif səbəblərdən çəki ata bilmir - hormonal problem, zob. Zobum var, ona görə kökəlirəm. Arıqlamaq istəyirəm, bacarmıram. Qazlı sular içmirəm".

