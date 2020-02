Naməlum şəxslər Trampın iqamətgahına girməyə çalışıblar

Bakı. Trend:

Naməlum şəxslər avtomobil ilə ABŞ prezidenti Donald Trampın Florida ştatındakı iqamətgahına girməyə çalışıblar.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, avtomobil hər iki nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçməyi bacarıb, mühafizə xidmətinin əməkdaşları atəş açmaq məcburiyyətində qalıblar.

Bundan sonra naməlum şəxslər hadisə yerindən qaçmağa çalışıblar, lakin mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.

Hazırda insidentin digər təfərrüatları araşdırlır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.