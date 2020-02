İngiltərə Premyer Liqasında 26-cı tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə bir görüş keçirilib. "Çelsi" öz meydanında "Mançester Yunayted"i qəbul edib. Görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0





"Çelsi" – "Mançester Yunayted" - 0:2

Qollar: Marsyal, 45. Maquayr, 66."Mançester Yunayted" 38 xalla turnir cədvəlində 7-ci, "Çelsi" 41 xalla 4-cüdür. "Liverpul" 76 xalla vahid liderdir.

