Rəhimə Qüdrətovanın yeni fotosessiyası izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha çox çəkildiyi seriallarla tanınan gənc aktrisa bu fotoları özünün "İnstaqram" hesabında paylaşıb. Fotolara minlərlə bəyənmə gəlib və şərhlər yazılıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

