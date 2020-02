Dəfn mərasiminə gələnlər tabutu açanda ŞOK OLDULAR - Cəsəd... (FOTOLAR)

Türkiyənin Hatay vilayətində qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, eyni gündə vəfat edən 83 yaşlı Həlimə adlı qadınla, 90 yaşlı Zəhra adlı qadının cənazələri morqda yaxınlarına təhvil verilərkən səhv olub. Məlumata görə, Həlimənin cənazəsi zəhvən Zəhranın qohumlarına təhvil verilib.

Məsələnin fərqində olmayan qohumlar isə cəsədi dəfn ediblər. Bir gün sonra Həlimənin cənazəsini almağa gələn yaxınları, cəsədin başqa qadına aid olduğun görüb. Səhv ortaya çıxandan sonra Həlimənin dəfn olunduğu məzar açılıb və cəsəd qohumlarına təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.