Millimizin Türkiyə ilə yoxlama oyununun məkanı müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə. matç Alanyadakı Oba stadionunda keçiriləcək.Oyunun saatı ilə bağlı məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, komandalar bu il mayın 26-da qarşılaşacaq.

