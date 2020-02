Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərinin vaxtı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az bildirir ki, məlumatı Türkiyə Prezindent Adminstrasiyasından xəbər veriblər.

Məlumata görə, Ərdoğan fevralın 25-də Azərbaycana birgünlük səfər edəcək.

Səfər zamanı R.T.Ərdoğan Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclasında iştirak edəcək. (trend)

