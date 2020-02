Prezident onları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində fərqlənən bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər.



3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə



Səlimov Məzahir Yaqub oğlu



“Tərəqqi” medalı ilə



Abışov Mərdan Məşdi oğlu



Babayev Rafiq Rza oğlu



Əbilov İsmayıl Fəzi oğlu



Əliyev Qurban Əli oğlu



İmanov Hidayət Ədalət oğlu



İsmayılov Zaur Əziz oğlu



Qədirov Naməddin Cəlaləddin oğlu



Qəhrəmanov Məhəmməd Xanəli oğlu



Quliyev Fizuli Tofiq oğlu



Qurbanov Emin Telman oğlu



Mehdiyev Müslüm Abbas oğlu



Məmmədov Elçin Aydın oğlu



Mirzəyev Ataş Şahlar oğlu



Muradov Murad Mobil oğlu



Süleymanov İlham Şahbaz oğlu



Zamanov Vahid Bayraməli oğlu.



Prezidentin digər sərəncamı ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin iki əməkdaşına “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:



Cəbrayılov İlham Yasəf oğlu



Quliyev Tərlan Düşməl oğlu.



