Sumqayıtda dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Qurbanov Müzəffər Qəzənfər oğlu özünü dənizə ataraq intihar edib. Onun meyiti sudan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə çatdlrma) maddəsi ilə iş açılıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Qeyd edək ki, intihar edən gənc Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.