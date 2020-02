Ermənistanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

Metbuat.az İran KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, fevralın 23-dən etibarən Ermənistanın Tehrandakı səfirliyi və konsulluq idarəsi fəaliyyət göstərməyəcək və qəbul olmayacaq.



Ermənistan səfirliyinin fəaliyyətini dayandırması İranda koronavirusun yayılması ilə əlaqələndirilir.

