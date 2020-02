Almaniyanın Hessen vilayətində sürücü avtomobilini karnaval iştirakçılarının üzərinə sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin məlumatına görə, hadisə zamanı azı 15 nəfər xəsarət alıb. Bəzi mənbələr isə ölənlərin də olduğunu irəli sürür. Hadisədən dərhal sonra əməliyyat təşkil edən polis, sürücünü nəzarətə götürüb.

Şahidlər sürücünün hadisəni bilərəkdən törətdiyini irəli sürür. Polis qanlı olayı terror aktı kimi nəzərdən keçirir.

