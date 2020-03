"Xocalı faciəsi ermənilərin zalımlığının və vəhşiliyinin təsdiqlərindən biridir"

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Ukrayna Elmlər Akademiyasının akademiki, hüquq elmləri doktoru Arif Quliyev deyib.

O bildirib ki, Xocalı soyqırımı tarixə erməni ekstremist və şovinistləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən qorxunc kütləvi terror aktı kimi daxil olub:

"İki yüz il boyunca Azərbaycan xalqı Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə və soyqırıma məruz qalıb. Bunu tarixi faktlar da təsdiq edir. "Böyük Ermənistan" ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə nail olmaq üçün xarici havadarlarının köməyi ilə 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1993-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı terror və soyqırım həyata keçirib və etnik təmizləmə siyasətini reallaşdırıb".

A.Quliyev deyib ki, 1992-ci ilin əvvəlindən Ermənistan qoşunları təcavüzkar siyasətini genişləndirməyə və Dağlıq Qarabağdakı yaşayış məntəqələrini ard-arda işğal etməyə başladı. Akademik hesab edir ki, erməni silahlıları tərəfindən 90-cı illərin əvvəllərində Qarabağın Azərbaycan kəndlərində törədilmiş kütləvi qırğınlar və Xocalı soyqırımı özünü "əzilən" adlandıran ermənilərin vicdanında qara ləkə qalacaq:

"Bir müddət əvvələdək hakimiyyətdə olmuş "insanlar" - Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan, Robert Koçaryan və onlarla digər terrorçu Dağlıq Qarabağda, digər işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlıların qırğınını və etnik təmizlənməsini təşkil edib və bunda iştirak ediblər".

Onun fikrincə, Xocalı soyqırımını törətmiş düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, müstəqillik yolundan geri döndərmək, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini dayandırmaq və torpaqlarını zorla ələ keçirməkdən ibarət idi.

Akademik əlavə edib ki, Xocalı hadisələrinin bir sıra ölkələr tərəfindən soyqırım kimi tanınmasına baxmayaq, bu qorxunc cinayətin törədilməsinə görə hələ də heç kim cəzalandırılmayıb:

"Qurbanlar və cəlladlar hələ də yan-yana mövcudluğunu davam etdirir, təşkilatçılar və sifarişçilər qorxunc planlarını cızmaqda davam edir. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün post-sovet məkanında da bu cür qeyri-insani vəhşiliklərə göz yummuş Qorbaçov isə bütün dünyada insanlara demokratiya "dərsləri" keçir. Erməni işğalçılarının Xocalı sakinləri üzərindəki vəhşilikləri barədə kifayət yazılıb, faciə yerindən çoxlu foto və videogörüntülər var, amma indiyə qədər bir sual cavabsız qalmaqdadır: niyə bu vəhşi cinayətdə günahkarlar cəzalanadırılmayıb?"

Milli.Az

