Daxili İşlər Nazirliyində kadr dəyişikliyi baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis kapitanı Rüstəm Alıyev DİN-in Dəmir Yolu Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Sabunçu Rayon Şöbəsinə rəis təyin edilib.

O, bundan əvvəl rayonun Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

