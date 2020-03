Bakıda taksi sürücüsünü hədələyib pulunu və telefonunu aldılar

Abşeron rayon sakini R.Əliyevə qarşı soyğunçuluq törətməkdə şübhəli bilinən Lənkəran şəhər sakini E.Əliyev tərəfindən saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, Nəsimi RPİ-nin 22-ci Polis Şöbəsinə müraciət edən Abşeron rayon sakini R.Əliyev fevralın 24-də Azadlıq prospektində "VAZ-21012" markalı avtomobilinə sərnişin qismində oturmuş 1 nəfərin ona zor tətbiq edib pulunu və mobil telefonunu aldığını bildirib.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Lənkəran şəhər sakini E.Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

Milli.Az

