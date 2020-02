Bu gün Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına həkim müayinəsi üçün 29 nəfər daxil olub.

Metbuat.az bildirir ki, həmin şəxslərin xəstəxanaya gətirilməsinin görüntülərini əldə edilib.

Həmin şəxslərin səhhətində hər hansı problem aşkarlanmayıb. Onların İrandakı xəstəlik alovlanan ərazidə olub-olmadıqları araşdırılır.

Qeyd edək ki, dünən Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına həkim müşahidəsi üçün 23 nəfər yerləşdirilib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.