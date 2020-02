"Məktəb və bağçalarda dezinfeksiya işləri aparılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib.

“Xəstə uşaqların məktəbə və bağçaya aparılmaması lazımdır. Hazırda məktəblərin bağlanması müzakirə olunmur. Koronavirus o qədər geniş yayılmayıb ki, bu cür qərar verilsin. Koronavirusun yayılması genişlənərsə məktəb və universitetlərin bağlanmasından söhbət gedə bilər”, - deyə C. İsayev qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.