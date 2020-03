Azərbaycan teatrına ağır itki üz verib.

Xalq artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Ağaxan Salmanlı dünyasını dəyişib.

Məlumatı teatrın aktyoru İlham Əsədov verib.

Qeyd edək ki, Ağaxan Salmanlı 78 yaşında dünyasını dəyişib. Bir neçə gün əvvəl Xalq artistinin nəvəsinin toy mərasimi keçirilmişdi. (qaynarinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.