"Formula-1" koronavirusa görə təxirə salınacaq?

Koronavirus epidemiyası Avstraliya, Bəhreyn və Vyetnamda "Formula-1" yarışlarında dünya çempionatı mərhələlərinin təxirə salınmasına səbəb olmayacaq.

Milli.Az Day.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu turnir hüquqlarını özündə daşıyan "Liberty Media" şirkəti bəyan edib.

Bildirilib ki, Avstraliya, Bəhreyn və Vyetnamda "Formula-1" yarışları planlaşdırılmış qrafikə uyğun keçiriləcək: " İtaliyadan yarışa gələn komandalar xüsusi həkim briqadası tərəfindən yoxlanılacaq. Mövsüm təqvimə uyğun davam edəcək. Çindəki mərhələ isə istisna olunur".

Qeyd edək ki, "Formula-1"in yeni mərhələsi martın 13-də Avstraliyada start götürəcək.

2019-cu ilin sonunda Çində başlayan koronavirus epidemiyası hazırda dünyanın əksər ölkələrini sarıb və bütün dünyada ümumilikdə bu virusa yoluxanların sayı 80 mini keçib, 2 mindən çox nəfər ölüb.

Milli.Az

