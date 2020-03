Gələcəkdə xərçəngə çevriləcək poliplərdən necə xilas olmalı - Ən ucuz RESEPT - VİDEO

Polip qədim yunan dilindən poly sözündən götürülüb, ayaq deməkdir.

Müxtəlif orqanların toxuma, selikli qişasında yaranan, sanki bir və ya bir neçə ayağı ilə qişaya, toxumaya bərk yapışmış bir anomal törəmədir.

Poliplər boğaz, burun, qırtlaq, bağırsaq, mədə, sidik kisəsi, öd, uşaqlıqda rast gəlinir.

Bir insanda çox sayda poliplərin yaranmasına meyillilik polipoz adlanır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, son 3 ildə Azərbaycanda polip diaqnozu, hər müayinədə polip axtarışı və insanlarda bu törəməyə çox rast gəlməsi polipin niyə yaranması və necə müalicə olunması məsələsini aktuallaşdırır.

Sizə ev şəraitində poliplərin müalicəsi və tökülməsi üçün effektiv hesab olunan türkəçarə metodlarından birini təqdim edirik. Ucuz başa gəlir, asandır, zərərsizdir, bütün orqanizmə xeyirlidir. Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.