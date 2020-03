Xərçəngdən qorunmaq üçün nə qədər soğan yeməliyik - Dəqiq miqdar

Alimlər, xüsusən Yaponiya və Çin alimləri soğanın, daha çox qırmızı soğanın bağırsaq və prostatit xərçəngindən qorumasını sübut edib.

Bəs nə qədər soğan yeməliyik ki, xərçəngə qarşı təsirli olsun?

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, alimlər bu qərara gəlib ki, ildə 17 kq soğan yemək bu baxımdan faydalıdır.

"Soğanın istənilən növlərindən ibarət pəhriz, qidalanma kolorektal xərçəngin profilaktikası üçün əvəzsizdir. Bu zaman sarımsağı da unutmayın".

Soğan normasını qorumaq üçün günə bir baş qırmızı soğan yeməyiniz kifayətdir.

Milli.Az

