Qalxanvari vəziyə yeni həyat verən RESEPT - Zob və kistlərə qarşı

Bu qarışım qalxanvari vəzini sanki dirildir, yeni həyat verir, bu orqanda olan bir çox problemlərin qarşısını alır, mövcud xəstəlikləri azaldır, xəstələrin sağalmasını sürətləndirir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən ev şəraitində hazırlanan resepti təqdim edir:

1 stəkan qarabaşaq (qreçka) qəhvəüyüdəndə və ya həvəngdəstədə əzilir. Qoz ləpəsi ətçəkəndən keçirilir.

Hamısı qarışdırılır, şüşə bankaya yığılıb, sərin yerdə saxlanılır. Bundan hər gün 1 xörək qaşığı yeyib, üzərindən ilıq su içirsiz və ya bir az suda həll edib qəbul edirsiz.

Kurs 1 aydır.

Milli.Az

