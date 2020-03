Maxi.az zərif və güclü qadınları bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edir!1

Maxi.az elektronika və məişət texnikası mağazalar şəbəkəsi əziz xanımları 8 Mart Beynalxalq Qadınlar bayramı ilə təbrik edir, onlara uzun ömür, can sağlığı, hər zaman xoş əhval-ruhiyyə arzu edir və bayrama həsr olunmuş möhtəşəm aksiyaya start verir.

02-09 mart ərzində Maxi.az dükanlar şəbəkəsində faizsiz kredit, hədiyyələr və endirimlər sizləri gözləyir.

Məsələn, Iphone telefonları: iphone Xs 64GB ayda cəmi 83,29 azn, nağd alışda isə - üstəlik fotoapparat hədiyyə!

JBL Go 2 bluetooth kolonka ayda cəmi 2 manat 50 qəpik.

Noutbuklar: Acer netbuk , simsiz siçan və 16Gb-lıq fleşka - bütün dəst birlikdə ayda cəmi 19 manat 90 qəpik.

Və bundan daha çox təkliflər!

Maxi.az mağazalar şəbəkəsindən Bayram təkliflərindən faydalanmağa tələsin!

