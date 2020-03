"Səbail"in futbolçusu Orxan Qurbanlı karyerasını Latviyada davam etdirəcək.

Metbuat.az Bakı təmsilçisinin rəsmi "Feysbuk" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı yaşlı yarımmüdafiəçi sözügedən ölkənin "Dauqavpils" klubuna keçib. O, bu mövsümün sonuna kimi icarə əsasında bu komandanın formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, Orxan Qurbanlı 2016-cı ildə də icarə əsasında "Dauqavpils"də oynayıb.

