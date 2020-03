Məşhur rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyov özünün “Telegram” səhifəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə metroda baş vermiş insidenti paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonun şərh bölməsində yazılıb:

“Paşinyan bu gün metroda insanları referenduma çağırıb. Baş nazir onun populizmini və referendumu qəbul etməyən qızla toqquşub. Paşinyanın payladığı buklet qız tərəfindən cırılaraq onun üzünə çırpılıb”.

(oxu.az)

