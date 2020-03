Qananın “Add Pharma” tibb firması “Adutwumwaa Bitters” adlı dərmanla koronavirusun müalicəsini tapdığını iddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Tibb şirkəti olaraq bizim vəzifəmiz istənilən xəstəliyə qarşı çarə tapmaqdır. COVID-19 yayılır və biz heç bir şey etmədən oturaraq, bunun qarşısını ala bilmərik. Biz də “Adutwumwaa Bitters”in koronavirusa çarə olacağına çox inanaraq hazırladıq”, - deyə şirkətin açıqlamasında bildirilib.



(oxu.az)

