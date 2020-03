İranda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Səhiyyə Nazirliyi açıqlama yayıb.



Qeyd olunub ki, ölkə üzə koronavirusa yoluxanların sayı 24 min 811 nəfərə, ölənlərin sayı isə 1934-ə çatıb.

