İtaliyada son sutka ərzində 662 nəfər koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə koronavirus pandemiyasından dünyasını dəyişənlərin sayı 8165 nəfərə çatıb.



Hazırda İtaliyada 62 min 13 nəfər koronavirus xəstəsi var. Onlardan 4492 nəfəri son 24 saat ərzində qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.