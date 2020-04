Günəş koronavirusun yayılmasını qarşısını alır.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Səhiyyə naziri Mixail Muraşko deyib.

O bildirib ki, virusun qarşısını almaq üçün Rusiyada müşahidə edilən hava temperaturu kifayət etmir:

"Günəş həqiqətən koronavirusun yayılmasının qarşısını alır. Ancaq bugünkü istilik təsirsizdir. Hazırda Moskvada havanın temperaturu koronavirusu dayandırmaq üçün kifayət deyil. Hazırkı iqlim şəraiti ilə Rusiyada virus zərərsizləşdirilməyəcək".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.