Malayziyada 7, Filippində isə daha 3 nəfər koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.

“Report” “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, bunu hər iki ölkənin Səhiyyə nazirlikləri açıqlayıb.

Məlumata görə, Malayziyada koronavirusdan ölənlərin sayı 34, Filippində isə 71-ə çatıb.

Bundan başqa, virus daşıyıcılarının rəsmi sayı Malayziyada 2 470, Filippində isə 1 418 nəfərə yüksəlib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.