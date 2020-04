Alimlər koronavirusun mutasiya dərəcəsini araşdırıblar.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar koronavirusun qrip virusu ilə müqayisədə, 8-10 dəfə daha gec mutasiyaya uğradığı qənaətinə gəliblər.

Bu da virusa qarşı bir sıra ölkələrdə hazırlanan peyvəndin insanları uzun illər COVID-19-dan qorumasına imkan yaradacaq.

Mütəxəssislər müəyyən ediblər ki, koronavirusun simptomları və xəstəliyin ağırlığı yoluxan şəxsin immunitet sistemindən asılıdır.

Milli.Az

