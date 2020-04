Milli Məclisin Toponomiya komissiyasının yeni tərkibi təsdiqləndi

Milli Məclis yanında Toponimiya Komissiyası yenidən təşkil edilib.

Publika.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı məsələ parlamentin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilib.

Toponimiya Komissiyasının üzvlüyünə deputat namizədlər siyahısına Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Sabir Rüstəmxanlı, Sevinc Fətəliyeva, Musa Quliyev daxil olub.

Komissiyanın deputat olmayan üzvlüyünə namizədlər Elmir Ələkbərov, Möhsün Nağısoylu, Ramiz Məmmədov, Qara Bəşirli, Mahirə Abbasova, İlkin Abbasov olub.

Müzakirələrdən sonra təklif səsə qoyularaq qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.