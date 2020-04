"Arsenal"ın futbolçusu Məsud Özil və həyat yoldaşı Aminə Gülşənin övladları dünyaya gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük qızlarına Eda adını verib.

Bu barədə sosial şəbəkədə xəbər verən A.Gülşe "Şükür, qızımız Eda sağlam dünyaya gəldi. Rəbbim bizə, ətrafına xeyirli bir övlad olmağını nəsib etsin" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Məsud və Aminə ötən il ailə həyatı qurub.

Milli.Az

